Im Bodenseekreis ist die Zahl an Todesfällen im Zusammenhang mit Corona innerhalb einer Woche wieder zurückgegangen. Wie der Kreis mitteilte, starben acht Menschen in den vergangenen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19, in der Vorwoche waren es 15 Corona-Tote. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis bleibt allerdings weiter hoch, sie liegt aktuell bei 2054.