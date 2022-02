In der Tischtennis Bundesliga haben die Tischtennisfreunde Liebherr Ochsenhausen (Kreis Biberach) am Samstagabend zuhause gegen das Team des ASV Grünwettersbach mit 3:1 gewonnen. Für die Oberschwaben war es ein wichtiger Heimsieg, denn damit konnten sie sich zwei Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze in der Deutschen Meisterschaft sichern. In der Tabelle haben sich die Tischtennisfreunde durch den Sieg auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle vorgeschoben.