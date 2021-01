Die Tischtennisfreunde Liebherr Ochsenhausen (Kreis Biberach) müssen ab der kommenden Saison auf Hugo Calderano, einen ihrer besten Spieler verzichten. Er werde für die Bundesliga nicht mehr zur Verfügung stehen. Grund sind laut einer Mitteilung neue internationale Turniervorgaben sowie die Corona-Krise. Calderano müsse als Nummer sechs im internationalen Tischtennis bei vielen internationalen Spitzenturnieren sowie in der brasilianischen Nationalmannschaft spielen, um seine Position und Leistung zu halten. Und nach der Rückkehr aus dem Ausland müsse er immer in Quarantäne. Calderano würde in der kommenden Saison deshalb bei vielen Bundesligaspielen der TTF Ochsenhausen fehlen. Leben und trainieren will der 24-Jährige aber weiterhin in der Biberacher Kreisgemeinde.