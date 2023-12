Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen haben in der Bundesliga ihre kleine Chance auf das Erreichen der Play-off-Runde um die Deutsche Meisterschaft gewahrt. Sie gewannen am Freitag 3:1 gegen den TSV Bad Königshofen. Ob die TTF es aber tatsächlich in die Play-offs schaffen, haben sie nicht allein in der Hand. Dafür müsste die Konkurrenz aus Thüringen ihre letzten drei Partien alle verlieren.