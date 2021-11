Die TTF Liebherr Ochsenhausen aus dem Kreis Biberach haben in der ersten Tischtennis-Bundesliga am Sonntag gegen den Tabellenletzten Bad Homburg mit 3:2 gewonnen. Die TTF seien bei dem Heimspiel in der knappen Partie mit einem blauen Auge davongekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. In der Tabelle bleiben die Tischtennis-Profis aus Ochsenhausen Zweiter hinter Düsseldorf.