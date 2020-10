per Mail teilen

Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen (Kreis Biberach) haben am Sonntag ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Bremen klar mit 3:0 gewonnen. Nach drei Spieltagen bleiben die Oberschwaben damit ungeschlagen und sind aktuell Tabellenvierte. In der Bundesliga sind die Tischtennisfreunde erst wieder am 27. November gegen den TSV Bad Königshofen gefordert.