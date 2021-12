Zum Abschluss der Vorrunde in der Bundesliga haben die Tischtennisfreunde Liebherr Ochsenhausen eine bittere Niederlage kassiert: Gegen den Post SV Mühlhausen verloren sie 1:3. Damit gehen die TTF mit drei Niederlagen in Folge in die Feiertagspause. Die Rückrunde beginnt am 16. Januar mit einem Heimspiel gegen Fulda-Maberzell.