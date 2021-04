per Mail teilen

Für die geplante Tiny-House-Siedlung in Burgrieden im Landkreis Biberach liegt nach zwei Jahren Planung ab sofort der Vorschlag für einen Bebauungsplan öffentlich aus. Bürgerinnen und Bürger haben einen Monat Zeit, Einwände vorzubringen.

Sollte es keine größeren Einsprüche geben, könnten die Bauarbeiten bereits im August beginnen, so der Initiator des Projekts, ein Hersteller von Minihäusern aus dem Nachbarort Gutenzell. Alle 35 geplanten Häuschen seien schon vergeben. Falls sich der Zeitplan nicht verzögere, entstehe in Burgrieden das erste Wohngebiet deutschlandweit in dieser Größenordnung ausschließlich mit "Tiny Houses".

Eingeschossige Holzhäuser

Die Planung in Burgrieden sieht vor, dass kein Haus größer als 60 Quadratmeter wird. Alle seien aus Holz und die meisten eingeschossig, so der Initiator. Für jedes Minihaus stehe ein 200 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung. Die gesamte Siedlung umfasse ein Gebiet von 11.000 Quadratmetern.