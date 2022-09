Till Rickelt wird neuer Intendant am Theater Ravensburg. Bisher war er als Künstlerischer Leiter am Landestheater Oberpfalz tätig. Der 48-Jährige beginnt im Januar in Ravensburg.

Am Theater Ravensburg ist am Montag Till Rickelt als neuer Intendant vorgestellt worden. Rickelt war in den vergangenen acht Jahren Künstlerischer Leiter am Landestheater Oberpfalz. Im Januar wird er die Nachfolge von Albert Bauer am Theater Ravensburg antreten. Bauer bleibt noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit am Theater Ravensburg und übergibt die Aufgaben an Till Rickelt. Der 48-Jährige lobt das Ensemble in Ravensburg, an das hohe Niveau wolle er anknüpfen, sagt er. Rickelt freue sich sehr auf die Aufgabe.

Till Rickelt erzählt, was er sich als Intendant am Theater Ravensburg vorgenommen hat:

Theater für ein breites Publikum

In die Produktionen am Theater Ravensburg möchte Rickelt künftig auch regionale Themen aufnehmen. Damit habe er am Landestheater Oberpfalz gute Erfahrungen gemacht. Außerdem möchte er klassische Theaterinhalte für ein breites Publikum zugänglich machen. "Ich denke, der Austausch mit der theaterpädagogischen Arbeit und weiteren kulturellen Akteuren in der Stadt ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass es mir gelingt, das Theater sinnbildlich noch weiter in die Stadt zu bringen", sagt Rickelt.