Filmreife Tiere aus Bad Wurzach

In vielen Filmen kommen Tiere vor, die treu gucken, sich hinlegen oder freudig auf Menschen reagieren. Das muss lange trainiert werden. Alexander Dreher aus Bad Wurzach zeigt, wie es geht.

Tiere waren schon immer die Leidenschaft von Alexander Dreher aus Bad Wurzach (Kreis Ravensburg). 33 Tiere zählt sein Mini-Zoo - und fast allen bringt er kleine Kunststücke bei, die sie vielleicht einmal in einem Spielfilm zeigen dürfen. Wenn in einem Film ein Hund an einer bestimmten Stelle knurren oder eine Gans an einem Hosenbein zupfen soll, dann muss das vorher lange geübt werden. Die Tiere von Alexander Dreher können sowas - und noch viel mehr.

Die Gänse von Alexander Dreher sind echte Filmstars, sie durften schon in Fernsehfilmen ihre Kunststücke zeigen. Über eine Filmtier-Agentur werden Alexanders Tiere vermittelt.

"Gans Lasse ist der geheime Chef vom ganzen Garten. Er ist meine beste Filmgans."

Währen Gans Nils von allen Gänsen am besten ins Hosenbein zwicken kann, lässt sich Gans Lasse gerne hochheben und fühlt sich auch noch wohl dabei. Jede Gans habe ein besonderes Talent, so der junge Tiertrainer. Und während sie für uns scheinbar alle gleich aussehen, sind seine Gänse für Alexander Dreher sehr verschieden - sowohl von Aussehen als auch vom Charakter.

Schaf Timmi kann auf Wunsch Pirouetten drehen. SWR

Beim Dressieren arbeitet Dreher ausschließlich mit positiver Verstärkung. Pirouetten drehen macht Schaf Timmi inzwischen Spaß. Hündin Apple spring auf Kommando auf Drehers Arm oder stellt sich tot. Man könne Tieren viel beibringen, wenn man Zeit und Geduld investiere, so der Student. Alexander Dreher ist derzeit im Studium - Grundschullehrer will er werden. Und vielleicht könne er später Tiere auch pädagogisch einzusetzen, das wäre sein Traum.