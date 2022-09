per Mail teilen

Die Tierrechtsorganisation PETA hat Anzeige gegen den Veranstalter der Deutschen Schafschurmeisterschaft erstattet. Schafe sollen großem Stress ausgesetzt und verletzt worden sein.

Einen Monat nach der Deutschen Schafschurmeisterschaft in Kißlegg (Kreis Ravensburg) hat die Tierrechtsorganisation PETA die Veranstalter wegen Tierquälerei angezeigt. Laut PETA haben mehrere Schafe beim Scheren auf Zeit Fleischwunden erlitten, teils seien Tiere eine Rampe hinabgestoßen oder an den Ohren gezogen worden. Extrem laute Musik habe die Schafe zusätzlich gestresst.

SWR-Reporter Dirk Polzin berichtete über die Anzeige:

Klare Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, findet die Tierrechtsorganisation. Sie zeigt auf ihrer Homepage ein Video, in dem nach PETA-Angaben zu sehen ist, wie bei der Schurmeisterschaft vermeintlich gegen den Tierschutz verstoßen wird. Man habe daher bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg Anzeige gegen den Veranstalter des Kißlegger Wettbewerbs gestellt, den Verein Deutscher Schafscherer, heißt es von PETA.

Verein Deutscher Schafscherer: "Immer wieder haltlose Anzeigen"

Der Verein weist - bis auf die laute Musik - alle Vorwürfe zurück. Die Anzeige der Staatsanwaltschaft sei dem Verein noch nicht übermittelt worden. Vorwürfe auf der Internetseite von PETA könnten nicht umfassend kommentiert werden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Bei dem Schafschurwettbewerb stehe das Tierwohl im Vordergrund, so der Verein. Verletzungen habe es so gut wie keine gegeben. Die Veranstaltung sei beim zuständigen Veterinäramt angemeldet gewesen. Die Behörde habe sich von der ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung überzeugt.

"Wettscheren auf Zeit oder Zeitscheren wie von PETA angekreidet fanden nicht statt."

PETA stelle derartige Anzeigen gegen die Veranstaltung seit Jahren, so der Verein Deutscher Schafscherer. Bislang seien sie erfolglos geblieben.

Im SWR Fernsehen berichtete Reporterin Theresia Blömer Mitte August über die Schafschurmeisterschaft: