Unbekannte haben in Stockach-Wahlwies (Kreis Konstanz) Tierköder ausgelegt. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Hundehalterin gestern (Do) Abend in Speck eingewickelte Reißnägel. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Köder ausgelegt wurden und bittet um Hinweise.