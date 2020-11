Die Tiefengeothermie-Anlage der Kaserne in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ist nach acht Jahren Bauzeit fertig. Die Kosten betrugen 16 Millionen Euro - doppelt so viel wie geplant.

Tiefengeothermie-Anlagen fördern heißes Wasser aus großen Tiefen. Im Fall Pfullendorf sind es 1.600 Meter. Mit dem heißen Wasser werden Bundeswehrgebäude der Staufer-Kaserne geheizt. Das Risiko, dass bei den Bauarbeiten etwas schief geht, ist oft beträchtlich. Bohrlöcher können zusammenbrechen oder das heiße Wasser ist so mineralhaltig, dass Leitungen verstopfen.

Viele Probleme verlängern Bauzeit

Das ist nach Bundeswehrangaben in Pfullendorf passiert. Die Bauzeit verlängerte sich dadurch von drei auf acht Jahre. Die Kosten explodierten. Dabei wollte die Bundeswehr in Pfullendorf beweisen, dass Tiefengeothermie eine praktikable Technik ist, um nahezu unerschöpfliche Energie zu gewinnen. Die Anlage sollte als Musterbeispiel dienen. In Deutschland gibt es Anlagen, die seit Jahren gut funktionieren. Andere scheiterten in der Bauphase.