In den Kantonen Thurgau und St. Gallen haben die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich für ein Verhüllungsverbot in der Schweiz gestimmt. Im Thurgau bekam die nationale Volksinitiative knapp 54 Prozent Ja-Stimmen, im Kanton St. Gallen 53 Prozent. Es gehöre zur Kultur der Schweiz, sich einander offen das Gesicht zu zeigen - so lautete das Hauptargument der Initiative für ein Verhüllungsverbot. Religiöse Verschleierungen seien Ausdruck für die Unterdrückung von Frauen.