Thomas Schnitzer kommt ursprünglich aus Heidenheim an der Brenz, mag Maultaschen und die Nähe zum Bodensee. Sein Job ist es, hinter der Kamera besondere Bilder einzufangen und im Schnitt daraus einen ansprechenden Film zu gestalten. Eine Lehre war ihm nicht genug: In München hat er sich erst zum Tontechniker, in Stuttgart anschließend zum Mediengestalter Bild und Ton ausbilden lassen.

"Als Mediengestalter bedient man nicht nur die Technik", sagt er, "sondern man lernt dabei auch sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen kennen sowie Orte und Landschaften, die man sonst nie besucht hätte."