Therme Meersburg wird für elf Millionen Euro saniert

Die Therme in Meersburg soll für knapp elf Millionen Euro saniert werden. Das hat der Gemeinderat nun entschieden. Noch im Frühjahr waren Umbaupläne abgelehnt worden.

Gut elf Millionen Euro sollen Umbau und Sanierung der Therme in Meersburg kosten. Erst im Mai hatte der Gemeinderat Sanierungspläne gestoppt. Ein neues Konzept hat das Gremium jetzt aber wohl doch überzeugt: Die Therme soll nicht nur saniert, sondern umgestaltet werden. Es sollen neben der Sauna auch Gesundheits- und Wellness-Angebote in der Bodensee-Therme entstehen.

SWR-Reporterin Theresia Blömer über die Sanierungspläne:

Sanierung auch aus hygienischen Gründen nötig

Die Meersburger Therme am Bodensee ist knapp zwanzig Jahre alt. Es gebe derzeit einen Investitionsstau, so Geschäftsführer Fabian Dalmer. Und auch aus Hygienegründen müsse saniert werden.

Autarke Energieversorgung könnte möglich sein

Thermen befinden sich derzeit grundsätzlich wegen ihrer hohen Energiekosten in einer schwierigen Situation. Beim Umbau der Bodensee-Therme soll darum laut Sitzungsvorlage des Gemeinderats auf eine möglichst autarke Energieversorgung in Verbindung mit Seewärme gesetzt werden. Nach ersten Gesprächen mit Fachleuten könnte die Seewärme genügend Wärme liefern und die notwendige Anforderung für die Therme gewährleisten, heißt es. Diese Überlegung müsse in das Energiekonzept einfließen.