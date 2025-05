Therme Meersburg öffnet wieder für Besucher

Nach rund einem Jahr wird am Bodensee am Mittwoch die Therme Meersburg offiziell wiedereröffnet. Sie war wegen umfangreicher Umbau- und Renovierungsarbeiten geschlossen worden.

Nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten ist die Therme Meersburg (Bodenseekreis) wieder regulär für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Sie war knapp ein Jahr lang geschlossen.

Umbau und Sanierung der Therme kosteten elf Millionen Euro

In das am Meersburger Bodenseeufer gelegene Thermalbad wurden elf Millionen Euro investiert, 2,5 Millionen Euro steuerte das Land bei. Diese Zahlen gab der Betreiber, die Meersburg Therme GmbH, jüngst bei einer Eröffnungsfeier für geladene Gäste bekannt.

Innenbereich der Therme Meersburg: Die Umbau- und Sanierungsarbeiten haben insgesamt elf Millionen Euro gekostet. Therme Meersburg

Der Therme zufolge wurden die bereits bestehenden sogenannten Pfahlbau-Saunen um neue Bio- und Niedertemperatursaunen ergänzt. Hinzu kamen eine Textilsauna und ein Textildampfbad für alle, die auf Badebekleidung nicht verzichten möchten. Und auch mehrere Massage- und Sinnesräume unter anderem für Lichttherapie wurden eingerichtet.

Therme Meersburg in neuem Gewand: Die Außensauna. Sebastian Martin

Gastrobereich der Therme Meersburg deutlich ausgeweitet

Daneben gibt es einen neuen Anbau zwischen den Pfahlbau-Saunen und dem Thermalbecken sowie neue großzügige Liegeflächen mit Blick auf den Bodensee und die Schweizer Alpen. Und: Mit über 180 Quadratmetern Fläche wurde der Gastronomiebereich deutlich ausgeweitet.

Die Therme in Meersburg am Bodensee ist knapp zwanzig Jahre alt. Der Umbau sei also schon allein aus Hygienegründen geboten gewesen, so die Betreibergesellschaft. Außerdem musste die Technik auf den neuesten Stand gebracht und ein modernes Energiekonzept installiert werden.