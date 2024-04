Die Therme in Meersburg am Bodensee bleibt die kommenden zwölf Monate geschlossen. Das Bad wird für rund elf Millionen Euro saniert und erweitert. Am Dienstag ist Spatenstich.

Die Meersburg Therme wird für elf Millionen Euro umgebaut und modernisiert. Am Dienstag starten die Bauarbeiten mit dem offiziellen Spatenstich. Die Therme bleibt für Badegäste ab sofort für etwa ein Jahr geschlossen. Das Frei- und Strandbad in Meersburg ist nicht betroffen und öffnet am 1. Mai für die Sommersaison.

Die Therme in Meersburg am Bodensee ist knapp zwanzig Jahre alt. Allein aus Hygienegründen müsse saniert werden, hieß es von Seiten der Therme schon 2022 bei der Vorstellung der Pläne. So wird die Technik auf den neuesten Stand gebracht und das Energiekonzept modernisiert. Geplant ist eine möglichst autarke Energieversorgung in Verbindung mit Seewärme. Hierzu laufen in Meersburg bereits gesonderte Planungen. 2027 könnte die Therme als eines der ersten Gebäude in der Stadt mit Wasser aus dem Bodensee geheizt werden.

Neue Wellnessangebote und Ruhezonen

Die Therme Meersburg wird aber auch umgestaltet. So sollen auch in der Badewelt Gesundheits- und Wellness-Angebote entstehen. Geplant ist ein Textilbereich mit Sauna, Dampfbad, Inhalations- und großem Ruheraum sowie einem neuen Restaurant mit Seeterrasse. Der Saunabereich bekommt unter anderem neue Ruhe- und Begegnungszonen.

Fördergelder für das Bauprojekt vom Land

Über die Sanierung der Therme in Meersburg wird schon seit Jahren diskutiert. Im Mai 2022 hatte der Gemeinderat die Pläne zunächst gestoppt. Ein neues Konzept überzeugte das Gremium dann aber doch. Die Stadt rechnet damit, dass die Bauarbeiten etwa zwölf Monate dauern werden. Das Land fördert das Bauprojekt mit 2,5 Millionen Euro.