BUND Naturschutz klagt wegen Therme Lindau

Der BUND Naturschutz in Bayern (BN) will am Beispiel der Therme Lindau klären lassen, wann Umweltverbände ein Klagerecht gegen Bauvorhaben haben. Darüber verhandelt am Dienstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will der Bund Naturschutz in Bayern am Dienstag am Beispiel der Therme Lindau ein grundsätzliches Klagerecht klären lassen. Es geht darum, ob Umweltverbände auch klagen dürfen, wenn Bauvorhaben sehr kurzfristig umgesetzt werden.

Lange Widerstand gegen Bau der Therme

Die Therme Lindau ist seit Sommer 2021 geöffnet. Gegen ihren Bau gab es jahrelang Widerstand von Anwohnern, aber auch vom BN. Dieser klagte zweimal, weil die Therme im Landschaftsschutzgebiet "Bayrisches Bodenseeufer" liegt und unter anderem an ein europäisches Vogelschutzgebiet grenzt. Innerhalb weniger Stunden sei 2018 der Bauplan veröffentlicht, die Baugenehmigung ausgehändigt und mit den Bauarbeiten begonnen worden, so der BUND Naturschutz in Bayern.

Er wollte im Eilverfahren einen Baustopp erzwingen, doch das Verwaltungsgericht Augsburg und der Bayrische Verwaltungsgerichtshof in München lehnten ab. Es seien mit Baggern Fakten geschaffen worden, so etwas solle künftig verhindert werden, heißt es seitens des BUND Naturschutz in Bayern. Mit der Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht will er das erreichen.