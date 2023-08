Deutlich mehr Menschen als normalerweise im August haben in den vergangenen Regentagen die Thermalbäder rund um den Bodensee besucht. Das haben mehrere Bäder dem SWR bestätigt.

Ob die Aulendorfer Schwabentherme (Kreis Ravensburg), das Biberacher Jordanbad oder die Bodensee-Therme Überlingen (Bodenseekreis) – so gut wie in allen Thermalbädern hat an den vergangenen Tagen viel Andrang geherrscht, auch in den Saunabereichen. Die Sonnenhoftherme in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) teilte mit, in den vergangenen vier Tagen sei so viel los gewesen wie sonst an Weihnachten. Die Besucherzahlen waren jeweils vierstellig. Grund dafür sei das regnerische und eher kühle Wetter gewesen.

Die Bodensee-Therme Überlingen erklärte dagegen, man habe keinen großen Unterschied zu sonstigen Tagen feststellen können. Das Besucheraufkommen sei "sehr ausgeglichen und nahezu wetterunabhängig". Im Schnitt zähle man in der Bodenseetherme rund 800 Besucher am Tag. Weitere Thermalbäder wollten auf Anfrage keine genauen Zahlen nennen.

Regnerisches Wetter sorgte bereits Ende Juli und Anfang August für mehr Andrang in Saunen in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Tagelang starke Regenfälle in der Region Bodensee-Oberschwaben

Seit dem vergangenem Samstag fällt in der Region Bodensee-Oberschwaben immer wieder intensiver Regen. Bis einschließlich Dienstag waren beispielsweise im Allgäu Regenmengen von bis zu 100 Liter auf den Quadratmeter gefallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Süden Baden-Württembergs entsprechende Warnungen herausgegeben. Ab Mittwoch soll der Dauerregen nachlassen.