Thermalbäder hoffen auf mehr Besucher

Die Thermalbäder in der Region Bodensee-Oberschwaben hoffen auf mehr Besucher in den Weihnachtsferien. Die Gäste seien zurückhaltender, hieß es aus der Meersburg Therme, doch über Weihnachten sei das Bad gut besucht gewesen. Dort hat das Thermalbad regulär geöffnet. Es ist allerdings eine Online-Buchung notwendig. Ähnlich sieht es im Jordanbad in Biberach aus. In Aulendorf liefen die traditionell starken Weihnachtsfeiertage hingegen schlecht, so der Geschäftsführer der Schwaben-Therme. In den Thermalbädern gilt die 2G-Plus-Regel.