Bei Wind und Wetter sind die Kinder vom Waldkindergarten Radolfzell draußen. Vor 20 Jahren wurde er durch eine Elterninitiative gegründet. Heute werden um die 40 Kinder von acht Erzieher*innen im Waldkindergarten betreut.

Ihre Kinder sollen in der Natur groß werden, das ist den Eltern der "Waldkinder" wichtig. Die Kleinen sollen lernen, mit Tieren und Pflanzen umzugehen, erklärt Julia Rose. Ihre Kinder sind beide im Radolfzeller Waldkindergarten. Beeindruckt ist sie davon, was ihr Sohn inzwischen alles wahrnimmt und durch den Waldkindergarten erfahren hat:

"Ich lerne ganz viel durch meinen Sohn. Ich bin einfach nur dankbar, dass es die Einrichtung gibt." Julia Rose

Feste Schuhe, Matschhose und Regenjacke sind die Grundausstattung für die Kinder, dann geht es los. Ihr Spielzeug finden sie überall: Blätter, Zweiglein und Tannenzapfen kommen in den Blechkochtopf, morsches Holz wird als Parmesan über die Blättersuppe gestreut. Achtsam mit der Natur umgehen, ist die Hauptregel im Wald, so Erzieherin Juliane Binnig. Und auch das gibt es im Wald: Bei den Spaziergängen in der Gruppe stößt man auch mal auf einen toten Vogel oder eine Maus. So etwas wird dann im Gruppengespräch thematisiert, erklärt die Erzieherin.

Kinder lernen Kreativität und Achtsamkeit im Wald

SWR-Reporterin Tina Löschner hat die Gruppe "Waldwiesel" im Waldkindergarten Radolfzell besucht.