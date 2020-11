Zwei Kinos im Bodenseekreis sind vom Land für ihr Programm ausgezeichnet worden. Das teilt der Grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn aus Überlingen mit. Das Kino im Theaterstadel in Markdorf erhält 19.000 Euro für sein Jahresfilmprogramm. Mehr als 30.000 Euro gehen an die Überlinger Kinobetriebe für ihre Filmreihen. In der Corona-Krise habe das Kunstministerium das Budget für Kinoprogramm-Preise vergrößert, so Hahn. Damit sollen Einnahmeausfälle abgefedert werden.