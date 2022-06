per Mail teilen

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach in Bad Schussenried (Kreis Biberach) sucht Seniorinnen und Senioren für ein Theaterprojekt. Sie sollen die Vergangenheit lebendig werden lassen, ihre Erinnerungen und Erfahrungen aktiv als Geschichtenerzähler einbringen. Unter dem Motto "Theater freilich" können die Teilnehmenden selbst bestimmen, was in Szene gesetzt werden soll. Das Modellprojekt wird vom Bundes- Landwirtschaftsministerium ermöglicht.