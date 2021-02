Das Theater in Konstanz wird für rund 600.000 Euro saniert. Die älteste durchgehend bespielte Bühne Deutschlands ist in die Jahre gekommen. Marode Holzsäulen werden instandgesetzt, defekte Fahrstühle erneuert. Die Sanierung soll nach dem Ende der Spielzeit beginnen. Eine Umgestaltung des Theaterfoyers ist schon vorher geplant. Unter anderem verschwindet die Theaterkasse. Sie wird ersetzt durch einen Kulturkiosk an anderer Stelle in der Altstadt.