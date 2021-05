Die neue Spielzeit des Theaters Konstanz 2021/2022 steht unter dem Motto "Wo gehen wir hin?". Intendantin Karin Becker und ihr Team haben am Montag die Pläne für die kommende Saison vorgestellt.

Insgesamt 22 Premieren plant das Theater Konstanz in der neuen Spielzeit ab September, darunter sechs Uraufführungen. Intendantin Becker verspricht politisch engagiertes Theater, aber man dürfe auch viel lachen und Freude haben. Auf dem Spielplan stehen etwa "Anna Karenina" nach Leo Tolstoi, das Musical "Roadtrip" und "Die 39 Stufen", eine Kriminalkomödie von Alfred Hitchcock. Einige Stücke werden von der aktuellen Spielzeit coronabedingt in die kommende Spielzeit übernommen.

Shakespeare unter freiem Himmel

Für das Freilufttheater auf dem Konstanzer Münsterplatz im Sommer 2022 wird eine eigene Fassung des Vampirstoffs "Nosferatu" geschrieben. Noch in der jetzt laufenden Spielzeit ist als Open Air "Viel Lärm um Nichts" geplant, eine Komödie von William Shakespeare. Das Theater Konstanz hofft, es im Juni unter freiem Himmel aufführen zu können.

Kindergeschichten auch für Erwachsene

Das Konstanzer Jugendtheater will Theater für alle Generationen auf die Bühne bringen. "Kindergeschichten, die auch für die Erwachsenen funktionieren, und wo wir ins Gespräch darüber kommen, was das für eine Welt ist, in der wir leben und leben wollen", so Kristo Sagor, Leiter des Jugendtheaters. Als Familienstück für die Weihnachtszeit wird "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" von Michael Ende auf die Bühne gebracht.

Nur vier Premieren in der laufenden Spielzeit

Intendantin Karin Becker hofft, dass die kommende Spielzeit nach Plan laufen kann. Rückblickend auf ihre erste, von Corona geprägte Spielzeit in Konstanz zieht sie eine gemischte Bilanz. Zwar konnten nur vier Premieren stattfinden, diese seien aber ein voller Erfolg gewesen. Vor allem der Kontakt zum Konstanzer Publikum habe gefehlt. Man sei aber nicht untätig gewesen, habe weiter geprobt, digitale Formate wie Streaming, aber auch Blogs und Podcasts entwickelt. Darüber hinaus habe man Familien Märchen am Telefon vorgelesen und Bürgerinnen und Bürger zum Impfen begleitet.