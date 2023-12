Theater Konstanz stellt Programm für neue Spielzeit vor

Das Theater Konstanz startet ab September mit dem Programm "Wer entscheidet Zukunft?" in die neue Saison. Um was es dabei geht, hat Intendantin Karin Becker am Mittwoch erläutert.

Die Intendantin des Theaters Konstanz, Karin Becker, hat am Mittwoch gemeinsam mit ihrem Team das Programm für die neue Spielzeit ab September vorgestellt. Es steht unter dem Motto "Wer entscheidet Zukunft?". Sechs Uraufführungen in kommender Saison Das Theater Konstanz fragt in seinen Stücken: Wo kann der Mensch Einfluss nehmen und Gesellschaft mitgestalten? Ein Thema, das sich in einem Klassiker wie "Antigone" spiegelt, aber auch in Inszenierungen, die gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickelt werden. Auf dem Spielplan stehen 18 Premieren, davon sechs Uraufführungen. Erzählt werden lustige und traurige Geschichten von sich liebenden Fußballprofis, von Krisen in der Ehe und alten Menschen, die vergessen. Höhepunkt im Sommer 2024 wird Shakespeares Sommernachtstraum Open Air auf dem Münsterplatz. Verkleinertes Ensemble wegen Sparmaßnahmen Zudem kündigte das Theater an, dass das Ensemble kleiner wird: In der neuen Spielzeit stehen nur noch 20 statt 22 Schauspielerinnen und Schauspieler unter Vertrag. Das Theater muss sparen. Auch die Eintrittspreise werden erhöht. Das 1-Euro-Ticket aber für diejenigen, die sich einen Theaterbesuch nicht leisten können, bleibt.