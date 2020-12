Bei Anruf gibt es Theater. Das bieten die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters Konstanz in der Adventszeit an. Sie lesen am Telefon eine kurze Geschichte vor, fünf Minuten für die ganze Familie. Die Geschichten eignen sich für Kinder ab 3 oder ab 6 Jahren. Die Anmeldung erfolgt per Mail beim Theater Konstanz.