Zöllner haben am Grenzübergang Gottmadingen (Kreis Konstanz) den versuchten Schmuggel von drei Luxusuhren aufgedeckt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hatte ein 38-jähriger Mann eine Armbanduhr im Wert von 28.000 Euro am Handgelenk, die er nicht angemeldet hatte. Darüber hinaus fanden die Beamten zwei weitere Armbanduhren im Wert von 100.000 Euro und Kleidung im Wert von 2.000 Euro im Auto des Mannes. Gegen ihn wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der 38-Jährige zahlte die Einfuhrabgabe von 23.000 Euro vor Ort, zudem hinterlegte er rund 20.000 Euro für die zu erwartende Strafe. Danach setzte er seine Reise fort.