Ab Montag soll in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung gelten. Sie sieht für Clubs und Diskotheken eine PCR-Testpflicht vor. In der Region Bodensee-Oberschwaben sind solche Tests bei einigen Anbietern recht teuer, wie eine SWR-Umfrage ergab.

Wer am gesellschaftlichen Leben teilhaben will, muss ab kommender Woche unabhängig von der Inzidenz getestet, geimpft oder genesen sein. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht in Clubs und Diskotheken sogar einen negativen PCR-Test. Diese gelten als genauer als die bislang üblichen Schnelltests.

Kosten zwischen 70 und 200 Euro

So verlangt ein Arzt im Kreis Sigmaringen 200 Euro für einen PCR-Test. Günstiger geht es in Testzentren, etwa im Kreis Konstanz und im Bodenseekreis, wo sich die Preise zwischen 70 und 100 Euro bewegen. Die PCR-Tests müssen Testwillige selbst zahlen, wenn keine Krankheitssymptome bestehen.

PCR-Tests in einigen Testzentren

Im Gegensatz zu den sogenannten Antigen-Schnelltests muss man bei den PCR-Tests ein bis zwei Tage auf das Ergebnis aus einem Labor warten. Auch die Verfügbarkeit der PCR-Tests in der Region ist deutlich schlechter. Während in größeren Städten wie Konstanz, Friedrichshafen oder Ravensburg auch einige der Testzentren PCR-Tests anbieten, gibt es im Kreis Biberach solche Tests eher in Hausarzt- und Corona-Schwerpunktpraxen. Kostenlose Tests bietet der Flughafen Memmingen in Bayern an.