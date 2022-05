Am Montag und Dienstag findet in Achern (Ortenaukreis) das Vorfinale zum renommierten Wettbewerb "Koch des Jahres" statt. Qualifiziert hat sich dafür auch eine Köchin aus dem Bodenseekreis. Sophia Birlem ist Studienrätin an der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang (Bodenseekreis). Sie ist eine der vier Frauen im Vorfinale. Außerdem treten dort auch zwölf Männer an.