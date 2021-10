Verdi-Warnstreik an der Klinik in Tettnang

per Mail teilen

In Tettnang (Bodenseekreis) haben 150 Menschen für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Dazu kamen auch Streikende aus Friedrichshafen, Wangen und Weingarten (beide Kreis Raavensburg).

Die Streikteilnehmer haben sich am Morgen mit Verdi-Fahnen und Transparenten auf den Weg gemacht von der Tettnanger Klinik in die Innenstadt. Dabei waren Beschäftigte des Tettnanger Krankenhauses, Bauhofmitarbeiter aus Friedrichshafen und Wangen im Allgäu sowie Rathausangestellte aus Weingarten. Ein Gewerkschaftssprecher kritisierte die Geschäftsleitung des Medizin Campus Bodensee, zu dem das Krankenhaus Tettnang gehört. Mitarbeiter in Tettnang seien im Vorfeld des Warnstreiks unter Druck gesetzt worden.

Gewerkschaft fordert 4,8 Prozent mehr Lohn

Zuvor lehnte die Geschäftsleitung die von Verdi angebotene Notdienstvereinbarung ab. Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik in der laufenden Tarifverhandlung die Forderung nach 4,8 Prozent mehr Lohn unterstreichen.

Neben der Klinik in Tettnang waren auch die städtischen Baubetriebe in Weingarten und Friedrichshafen von den Warnstreiks betroffen.