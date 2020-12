Der Hersteller von Computer-Sicherheitssoftware Avira in Tettnang (Bodenseekreis) will in den nächsten Jahren wachsen. Das sagte Unternehmensleiter Travis Witteveen dem SWR. Möglich sei dies durch eine Investmentfirma aus England.

Die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens sei in den letzten Jahren gesunken, so Witteveen. Mitbewerber seien weltweit immer stärker geworden, weil sie von Finanzinvestoren gekauft und mit viel Geld unterstützt worden seien, sagte der Tettnanger Avira-Chef. In der Folge habe Avira sein Geschäftskundengeschäft aufgeben müssen. Die Investmentfirma aus England mit Mutterfrima in Bahrein, die Avira im April gekauft habe, wolle Computertechnologiefirmen hinzukaufen und zusammenzuführen. Nicht nur Virensoftware Avira hat neben den Virenschutzprogrammen einen weiteren großen Einnahmezweig. Nämlich mit der Software für elektronische Bauteile in internetfähigen Geräten. Mit immer mehr internetfähigen Geräten, wie Kühlschränke oder die Zimmerbeleuchtung, steige die Nachfrage nach dieser eingebauten Software stark an, sagt Avira. Avira soll in fünf Jahren wettbewerbsfähig werden Außerdem könne falls das Geschäft mit Virenschutzprogrammen ganz wegfalle, dies durch andere Dienstleistungen für den Heim-PC, wie Verschlüsselung von Datenverkehr und Passwortmanagement, kompensiert werden. Ziel der Investmentfirma aus England sei es, Avira in fünf Jahren wettbewerbsfähig zu machen und dann zu verkaufen. Avira beschäftigt aktuell nach eigenen Angaben weltweit rund 500 Mitarbeiter, 270 am Stammsitz Tettnang.