In Konstanz und Singen haben die Betreiber zweier großer Diskotheken ihre Räumlichkeiten zu Corona-Testzentren umgebaut. In der Singener Disco Top10 sollen bereits ab Samstag rund 200 Tests täglich gemacht werden. Das Testzentrum ist für den Betreiber eine Art Perspektive: Falls der Disco-Besuch in Zukunft nur noch mit negativem Test möglich sei, habe man schon Erfahrung damit. In der Konstanzer Diskothek Berry‘s wird ab Mittwoch getestet auf der Tanzfläche getestet. An beiden Standorten ist für die Durchführung der Tests medizinisches Fachpersonal eingestellt worden.