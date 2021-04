Im Kreis Konstanz sind am Wochenende tausende Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zum Test wahrnehmen, gab es viele unterschiedliche Angebote.

In der Konstanzer Innenstadt konnten sich Radfahrer und Fußgänger in kleinen Hütten auf der Marktstätte testen lassen. Auch wenn das Angebot "Walk-In & Bike-In" hieß, konnte es ohne Voranmeldung trotzdem nicht wahrgenommen werden.

Anmelden konnte man sich online über die Webseite der Stadt oder über eine App. "Vor allem am Morgen sind viele Radfahrer und Tagestouristen gekommen, bevor sie auf den Bahnhof gegangen sind", sagte Karl-Heinz Schwarz dem SWR. Er führte die Tests am Nachmittag zusammen mit seinem Team durch.

In diesen Hütten konnten Menschen zu Fuß oder mit dem Rad zum Testen kommen. SWR Martin Hattenberger

Testen auf dem Schiff

Wenige hundert Meter weiter am Konstanzer Hafen war die MS Überlingen zum Corona-Testschiff umfunktioniert worden. Trotz der "schönsten Lage direkt am Wasser", sei der Andrang überschaubar gewesen, so Alice Reynaud, die an Bord die Anmeldungen vornahm. Etwa hundert Tests pro Tag wurden nach ihren Angaben durchgeführt.

Unter anderem auf der MS Überlingen konnten sich die Bürgerinnen und Bürger an den Testtagen auf das Coronavirus testen lassen. SWR Martin Hattenberger

Großer Andrang an großen Testzentren

Im Testzentrum am Bodenseeforum war der Andrang groß, berichtet Marco D'Arco. Er leitet und organisiert den Betrieb von insgesamt vier Testzentren im Stadtgebiet und war zufrieden mit der Zahl der Tests. "Im Vergleich zum vergangenen Wochenende hat sich die Zahl der Testungen verdoppelt", so D'Arco.

Insgesamt seien an den vier von ihm betreuten Testzentren rund 7.000 Tests durchgeführt worden. Das sei ein Erfolg und ein wichtiger Beitrag, um die Dunkelziffer zu reduzieren.