Im Kreis Konstanz wird in diesen Tagen der Einsatz eines Elektrobusses getestet. Der E-Bus fährt unter anderem Testweise von Radolfzell über die Halbinsel Höri. Er ist auch auf der Insel Reichenau unterwegs. Es sei der erste Test mit einem E-Bus im Kreis Konstanz, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Wann im Landkreis Konstanz regulär Elektrobusse zum Einsatz kommen sollen, ist noch unklar. Im Stadtgebiet von Konstanz sollen ab Herbst sechs Elektrobusse die Stadtbus-Flotte unterstützen, so ein Sprecher der Stadtwerke. Im Bodenseekreis fährt bereits ein Elektrobus. Er wird derzeit im Stadtverkehr von Friedrichshafen eingesetzt.