Bürgerdialog zu SRH-Kliniken wegen Krankheit verschoben

Die für Dienstag geplante Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses zum medizinischen Konzept der SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen wird laut Landratsamt verschoben. Das betrifft auch den für Mittwoch geplanten Bürgerdialog. Der Grund für die Verschiebung sei eine Corona-Erkrankung von Landrätin Stefanie Bürkle (CDU). Der Ausschuss wird auf den 3. März um 14 Uhr in der Sandbühlhalle in Bingen verschoben. Der Bürgerdialog findet am 8. März um 19 Uhr in der Stadthalle Pfullendorf statt. Bei den Veranstaltungen geht es um die Zukunft der Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf (Kreis Sigmaringen). Zwei Gutachten haben ergeben, dass der Betrieb der beiden Kliniken unwirtschaftlich sei.