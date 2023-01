Termine für Trauerfeiern für Max Markgraf von Baden stehen fest

Das Haus Baden hat die Termine für die beiden Trauerfeiern für den verstorbenen Max Markgraf von Baden bekanntgegeben. Sie finden in der kommenden Woche in Salem statt.

In der kommenden Woche können die Menschen in der Region Abschied von Max Markgraf von Baden nehmen. Es wird zwei Trauerfeiern in Salem (Bodenseekreis) für ihn geben. Das teilte das Haus Baden mit. Die Trauerfeiern sollen am 12. und 13. Januar im Salemer Münster abgehalten werden. Der Chef des Hauses Baden war am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben.

Die erste Trauerfeier am Donnerstag (12. Januar) sei offen und vor allem für Freunde, Wegbegleiter und Mitarbeiter gedacht, teilte das Haus Baden mit. Sie beginnt um 17 Uhr im Münster. Die zweite Trauerfeier ist für kommende Woche Freitag (13. Januar) ab 14 Uhr geplant. Sie wird für die markgräfliche Familie und geladene Gäste, befreundete Häuser sowie Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kultur abgehalten.

1933 auf Schloss Salem geboren

Max Markgraf von Baden wurde am 3. Juli 1933 auf Schloss Salem als Maximilian Andreas Friedrich Gustav Ernst-August Bernhard geboren. Sein Vater war Berthold Markgraf von Baden, seine Mutter Theodora war Prinzessin von Griechenland und Dänemark. Max Markgraf von Baden studierte nach der Schulzeit in Salem und Schottland in Heidelberg und München Volks- und Forstwirtschaft. Mit fast jedem europäischen Fürstenhaus ist das Haus Baden verwandtschaftlich verbunden.

Nach dem Tod seines Vaters 1963 hatte Max Markgraf von Baden die Verwaltung der Güter des Hauses Baden übernommen. Sein Nachfolger ist Bernhard Markgraf von Baden, der bisherige Erbprinz.