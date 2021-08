Am 24. August soll der Waggershauser Tunnel bei Friedrichshafen offiziell freigegeben werden. Das bestätigte die Straßenbaugesellschaft Deges dem SWR.

Laut eines Deges-Sprechers soll es zu der Freigabe am 24. August am Vormittag einen Festakt mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand geben. Am selben Abend könnten dann die ersten Autos durch den Tunnel fahren, so der Sprecher.

Freigabe der B31neu war bereits für Frühjahr geplant

Ursprünglich sollte es bereits im Frühjahr so weit sein, doch weil der Waggershauser Tunnel noch an eine Überwachungszentrale in Stuttgart angeschlossen werden sollte, verzögerte sich der Freigabetermin. Mit der Ortsumfahrung der B31neu sollen die Stadt Friedrichshafen und mehrere Teilgemeinden am Bodensee von massivem Verkehrsaufkommen entlastet werden.

Teilstück bereits 2020 freigegeben - unter Protesten von Bürgerinitiativen

Ein Teilstück der Umfahrung von Friedrichshafen auf der B31neu wurde bereits vor knapp einem Jahr freigegeben - ohne offiziellen Akt. Seit Anfang August 2020 können Autofahrer von Immenstaad kommend die neue Teilstrecke befahren und sich den Weg durch einen großen Teil der Friedrichshafener Innenstadt sparen. Lastwagen mussten aber weiter durch den Teilort Fischbach fahren, denn die Teilstrecke war für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen noch gesperrt.

Gegen die Teilfreigabe gab es Proteste von Bürgerinitiativen. Sie befürchteten mehr Lärm und Staus in den Teilorten, die vor der B31neu-Teilstrecke liegen.