Seit 1980 ziert ein Wandteppich des Künstlers Friedensreich Hundertwasser eine Wand im Biberacher Rathaus. Nun würde die Stadt ihn gerne verkaufen, hat aber bisher keinen Käufer für das Kunstwerk gefunden.

Vor 40 Jahren hat die Stadt umgerechnet 22.000 Euro für den Wandteppich bezahlt. Nun sollte ihn ein Auktionshaus wieder verkaufen - doch auch zum Mindestgebot von 20.000 Euro war kein Interessent zu finden. Das Auktionshaus empfiehlt, mit dem Preis radikal runter zugehen. Das will die Stadt Biberach aber nicht. Nun streitet der Gemeinderat, was mit dem Teppich passieren soll. Bis eine Lösung in Sicht ist, hat man im Rathaus einen etwas weniger prominenten Platz für den Hundertwasser-Wandteppich gefunden.