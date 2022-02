per Mail teilen

In Tengen (Kreis Konstanz) hat am Donnerstag mit dem ersten Spatenstich der Bau des neuen Bürgersaals begonnen. Er soll rund 1,9 Millionen Euro kosten und im September kommenden Jahres fertig sein. Der Bürgersaal werde dann unter anderem für Gemeinderatssitzungen, Trauungen und Vereinsversammlungen genutzt, so Bürgermeister Marian Schreier gegenüber dem SWR.