Kliniken in Oberschwaben reagieren auf steigende Covid-19-Patientenzahlen

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen wird in den SRH-Kliniken in Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau die Zahl der planbaren und verschiebbaren stationären Eingriffe eingeschränkt.

Patienten, deren geplante Operation verschoben werde, würden im Vorfeld rechtzeitig informiert, heißt es in einer Mitteilung der SRH-Kliniken. Bei allen Patienten, die bereits stationär aufgenommen sind, werden die Operationen demnach wie geplant durchgeführt. Die Behandlung von Notfällen sowie der ambulante Patientenbetrieb würden an allen drei Krankenhäusern im Kreis Sigmaringen aufrechterhalten.

Zudem gelten in allen drei SRH-Kliniken neue Besuchsregelungen. Pro Patient ist ab sofort nur noch ein Besucher pro Tag für eine Stunde erlaubt. Von insgesamt 20 Corona-Patienten sind laut einer SRH-Mitteilung, Stand Mittwoch, sieben auf der Intensivstation in Sigmaringen.

Strengere Besucherregeln auch in OSK-Kliniken

Dieselbe strengere Besucherregelung gilt ab Samstag auch in den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) im Landkreis Ravensburg. Ausnahmen gälten für Besuche in der Kinderklinik sowie bei Patientinnen und Patienten, die in kritischem oder lebensbedrohlichem Zustand sind. Laut einem OSK-Sprecher werden, Stand Donnerstag, 27 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon sieben intensiv. Die Entwicklung der Zahlen sei vergleichbar mit denen von vor einem Jahr, und das trotz jetzt hoher Impfquote.

Noch keine verschärften Regeln in Kliniken im Kreis Konstanz

In den Kliniken des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz in Singen, Radolfzell und Konstanz liegen derzeit insgesamt sieben an Covid-19 Erkrankte, zwei davon werden intensivmedizinisch betreut. Das sind laut einer Sprecherin zum jetzigen Zeitpunkt deutlich weniger als vor einem Jahr. Verschärfte Besucherregelungen seien noch nicht im Gespräch.

Auch beim Klinikverbund Medizin Campus Bodensee plant man derzeit keine strikteren Besucherregelungen, so eine Sprecherin. Nach Auskunft des Landratsamtes Bodenseekreis werden aktuell insgesamt 27 Covid-19-Patienten im Klinikum Friedrichshafen und im Helios Spital Überlingen stationär behandelt, davon acht auf den Intensivstationen. Damit ist die Tendenz bei der Corona-Patientenzahl im Vergleich zur Vorwoche in den beiden Kliniken im Bodenseekreis steigend.