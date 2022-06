Die Luftraumsperre über der Schweiz ist wieder aufgehoben. Das teilte die Schweizer Flugsicherung Skyguide mit. Der Betrieb an den Flughäfen Zürich und Genf kann wieder aufgenommen werden. Die Luftraumsperrung führte am Mittwochmorgen auch am Flughafen Friedrichshafen zu Verspätungen bei Starts und Landungen. Eine Computerpanne hatte die Flughäfen Genf und Zürich in der Schweiz lahmgelegt.