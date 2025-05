Wohl größte Reiterprozession Europas: Wieder 1.800 Reiter beim Blutritt in Weingarten

Zum traditionellen Blutritt in Weingarten werden am Freitag wieder tausende Reiter sowie Pilger erwartet. Sie ehren eine Reliquie, die einen Blutstropfen Jesu enthalten soll.

Im oberschwäbischen Weingarten (Kreis Ravensburg) ziehen am Freitagvormittag wieder rund 1.800 Reiterinnen und Reiter in Frack und Zylinder durch die Stadt und über umliegende Feldwege. Grund ist der traditionelle Blutritt. Er findet immer nach Christi Himmelfahrt statt und gilt als wohl größte Reiterprozession Europas.

Blutritt: Goldene Reliquie soll Blutstropfen Jesu Christi enthalten

Im Mittelpunkt der Prozession steht eine Reliquie, die der Überlieferung nach einen Blutstropfen Jesu enthält. Sie wird um 7 Uhr morgens vor der Weingartener Barockbasilika, die Teil des ehemaligen Weingartener Klosters ist, dem Heilig-Blut-Reiter übergeben. Es ist erneut Basilika-Pfarrer Ekkehard Schmid, der auch Leiter des Dekanats Allgäu-Oberschwaben ist. Bei der Reiterprozession hält er die Reliquie hoch zu Ross in seinen Händen, um damit Menschen, Tiere, Häuser und die Natur zu segnen.

Heilig-Blut-Reiter Dekan Ekkehard Schmid segnet mit der Reliquie die Gläubigen. Pressestelle Stadt Weingarten

Die Reliquie wird seit über 900 Jahren verehrt und liegt das Jahr über im Altar der Basilika. Es handelt sich um ein goldenes, mit Edelsteinen besetztes Kreuz, das in der Mitte einen Bergkristall hat. Hinter diesem befindet sich ein kleines Röhrchen, das der Überlieferung nach Erde mit einem Blutstropfen Jesu Christi enthält.

Ehrengäste verfolgen Blutritt auf dem Rathausbalkon

Zum Blutritt kommen jedes Jahr auch Ehrengäste, die die Prozession vom Balkon des Weingartner Rathauses aus verfolgen. Dieses Jahr sind es - nach kurzfristiger Anmeldung - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie, wie geplant, der baden-württembergische CDU-Vorsitzende Manuel Hagel. Er wird den Ritt allerdings nicht vom Balkon des Rathauses aus verfolgen, sondern selbst mitreiten. Dafür hat Hagel extra Auffrischungs-Reitstunden genommen, wie er auf Instagram mitteilte.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von hagel.manuel

Kirchlicher Ehrengast ist Bischof Karl-Heinz Wiesemann aus Speyer. Er hält um 11:30 Uhr in der Basilika eine feierliche Messe für die zurückkehrenden Reiterinnen und Reiter. Sie haben am Abend des Blutfreitags einen langen Tag hinter sich. Denn der Blutfreitag startet traditionell vor Sonnenaufgang um 4 Uhr mit einer Reitermesse.

Für viele Blutreiter eine große Ehre: Sie ziehen beim traditionellen Blutritt zu Pferd durch Weingarten. SWR

Neben den knapp 100 Blutreitergruppen aus ganz Oberschwaben ziehen beim Blutritt auch zahlreiche Musikkapellen durch die Innenstadt. Führt die Prozession über umliegende Feldwege, ist hingegen Stille angesagt. Dann sind nur noch die Reiter mit ihren Pferden unterwegs. An mehreren Außenaltären werden Gebete gesprochen.

Die Reiterprozession führt zur Segnung der Felder und Wiesen durch die Fluren rund um Weingarten. Pressestelle Stadt Weingarten

Zum Blutritt werden rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, die teils von weit her nach Weingarten pilgern. Mit dabei ist jeweils auch eine Abordnung aus Mantua, der italienischen Partnerstadt von Weingarten. Teil der Abordnung ist diesmal der Mantuaner Bischof Marco Busca. Die Heilig-Blut-Reliquie war ursprünglich in Mantua aufbewahrt worden, bevor sie vor 900 Jahren nach Weingarten kam.

Erneut strenges Sicherheitskonzept von Stadt und Polizei

Eine anspruchsvolle Aufgabe hat beim Blutritt auch die Polizei. Aufgrund der großen Menschenmengen und möglichen Terroranschläge hat sie zusammen mit der Stadt wieder ein strenges Sicherheitskonzept erstellt. So sind viele Zufahrten durch Lastwagen und Baufahrzeuge versperrt. Zudem setzt die Polizei zur Überwachung des zehn Kilometer langen Reiterprozessionswegs Drohnen ein.

Beginn der Blutritt-Feierlichkeiten schon an Christi Himmelfahrt

Dem Blutfreitag voraus gehen jeweils Feierlichkeiten am Donnerstag. Sie beginnen mit einer Abendmesse in der Basilika sowie einer Festpredigt, die in diesem Jahr der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann als kirchlicher Ehrengast hält. Weil meist nicht alle Pilger in der Kirche Platz finden, wird die Predigt auch auf dem Vorplatz der Basilika übertragen.

Der Blutritt beginnt bereits mit einer Lichterprozession am Vorabend. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Felix Kästle (Archivbild)

Anschließend ziehen hunderte von Gläubigen in einer Prozession mit Kerzen singend und betend zum nahegelegenen Kreuzberg. Auf ihm gibt es 14 Kreuzwegstationen, die das Jahr über zum meditativen Gebet einladen. Zudem bleibt die Basilika in der Nacht auf Freitag zum Gebet und zur Meditation geöffnet.

Pferde sind vor der Reiterprozession auch in Tiefgaragen untergebracht

Weil viele der Blutreiter bereits an Christi Himmelfahrt anreisen, stellt die Stadt Weingarten eine Tiefgarage für die Unterbringung der Tiere zur Verfügung. Andere Pferde kommen samt ihren Reiterinnen und Reitern in Privatquartieren unter, etwa auf umliegenden Bauernhöfen. Manche der Blutritt-Teilnehmer reisen auch mit Kutschen an - so wie vor 100 Jahren.

Wie vor 100 Jahren: Manche Blutreiter kommen mit der Kutsche nach Weingarten. SWR Dirk Polzin

SWR überträgt Reiterprozession wieder im Livestream

Der SWR überträgt den Blutritt auch in diesem Jahr fast vier Stunden lang im Livestream. Den Ritt kommentiert der Weingartener Brauchtumsexperte Jürgen Hohl im Gespräch mit SWR-Reporterin Marion Kynaß.