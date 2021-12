In den vergangenen Tagen ist es laut Polizei im Raum Singen und Stockach (Kreis Konstanz) vermehrt zu sogenannten "Schockanrufen" gekommen. Eine 95-jährige Frau in Gottmadingen sei so um tausende Euro gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Anrufer vorgegeben, Arzt am Krankenhaus Singen zu sein. Er behauptete, der Sohn der Frau sei schwer an Corona erkrankt und brauche ein teures Medikament. Die besorgte Seniorin war bereit zu zahlen, das Geld wurde abgeholt.