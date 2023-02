Schwerer Tauchunfall vor Meersburg

per Mail teilen

Vor Meersburg ist es am Freitag zu einem schweren Tauchunfall gekommen. Ein 55-jähriger Tauchlehrer musste reanimiert werden. Offenbar kam es zu Problemen beim Aufstieg unter Wasser.

Nach einem Tauchunfall bei Meersburg (Bodenseekreis) ist am Freitag ein 55-jähriger Tauchlehrer reanimiert worden. Der Mann war mit einer 38 Jahre alten Tauchschülerin bei einem Übungstauchgang in rund 50 Meter Tiefe. Beim Wiederauftauchen kam es laut Polizei zu Problemen. Daher kamen die beiden an die Wasseroberfläche, ohne die üblichen Auftauchstufen zu beachten.

Wie ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) dem SWR bestätigte, habe die Tauchschülerin den Mann ans Ufer gebracht. Dort habe dieser Anzeichen der sogenannten Taucherkrankheit an sich bemerkt und sei ohnmächtig geworden. Er musste noch vor Ort von Rettungskräften und Einsatzkräften reanimiert werden.

Mann wird zu Spezialkammer nach Überlingen gebracht

Auch die Bergung gestaltete sich schwierig. Die Feuerwehr war deshalb mit im Einsatz. Sowohl der Tauchlehrer als auch die Frau wurden ins Krankenhaus nach Überlingen gebracht. Dort gibt es für solche Notfälle eine Druckkammer. Diese hilft, die fehlenden Dekompressionsstufen wieder auszugleichen.