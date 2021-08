Die in Friedrichshafen entwickelte Tauchmesse "Interdive" wird zukünftig auch parallel zu den Reisemessen "CMT" in Stuttgart, "oohh!" in Hamburg und "TC" in Leipzig veranstalte teilt die Messe Stuttgart mit. Auch am Standort Friedrichshafen bleibt die "Interdive" erhalten: Sie findet dieses Jahr vom 23. bis 26. September parallel zur Bootsmesse "Interboot" statt und wird von einem privaten Veranstalter in Bad Buchau organisiert.