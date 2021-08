Am Donnerstag wird auf der Insel Mainau (Kreis Konstanz) eine neue Dahliensorte getauft. Sie heißt "Mainau Romance" und Bettina Gräfin Bernadotte wird die Pflanzenneukreation im Dahliengarten taufen. Am Freitag steht eine weitere Pflanzentaufe an, und zwar von der Edelrose "Better Times". mehr...