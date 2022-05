Tauben fliegen Taxi für ein Experiment

per Mail teilen

Wie orientieren sich Tauben? Das möchten Forscher des Max-Planck-Intituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell herausfinden. Die Vögel machen dafür vorab ein ganz besonderes Training.

Bevor das eigentliche Experiment starten kann, geht es darum, die Tauben fit genug für eine Flugstrecke von rund 20 Kilometern zu machen. Schritt für Schritt wurden sie darauf vorbereitet und mit dem Auto zu immer weiter entfernten Orten gebracht, von denen aus sie dann zu ihrem Schlag am Max-Planck-Institut in Radolfzell (Kreis Konstanz) zurückfliegen sollten.

Die Tauben starten aus ihrer Transportbox zu einem Trainingsflug. SWR SWR

Wichtig ist, dass keinem Tier zu viel abverlangt wird. Alle Schritte des Trainings und des späteren Experiments müssen vorab von den Behörden genehmigt und von dem Beteiligten engmaschig dokumentiert werden.

Bewegungsdaten der Tauben sollen aufgezeichnet werden

Am Ende geht es darum, Bewegungsdaten von Tauben aufzuzeichnen, während sie eine bestimmte Strecke, und zwar von Boll im Kreis Sigmaringen bis nach Radolfzell, zurücklegen. Die Annahme der Forscher ist, dass Tauben einen Weg leichter finden, wenn sie ihn zuvor aus der Luft gesehen haben - dass sich die Tiere also optisch orientieren und sich markante Punkte in der Umgebung einprägen.

Im eigentlichen Experiment, das in den nächsten Wochen stattfinden soll, treten jeweils eine Taube ohne Vorerfahrung und eine Taube, die den Weg bereits aus der Luft gesehen hat, gegeneinander an. Die Bewegungsdaten, die mithilfe kleiner Sender aufgezeichnet werden, sollen dann zeigen, welche Tiere die direktere Route wählen.

Tauben fliegen Taxi mit dem Ultraleichtflugzeug

Das Besondere: Die Tauben, die den Weg aus der Luft gezeigt bekommen haben, sind nicht etwa selbst geflogen. Sie durften den Weg sozusagen mit dem Taxi fliegen, in einer speziellen Halterung, die an ein Ultraleichtflugzeug montiert war. Mit diesem Vehikel waren die Versuchstauben rund 20 Mal zwischen Boll und Radolfzell unterwegs, immer auf derselben Route. Bereits vor zwei Jahren gab es einen Durchlauf dieses Experiments am Max-Planck-Institut. Jetzt sollen weitere Daten gesammelt werden.

Orientierungskünste von Tauben bisher ein Rätsel

In der Wissenschaft wird schon länger diskutiert, wie Tauben sich orientieren. Seit Jahrtausenden sind die Tiere als Brieftauben unterwegs, der Mensch macht sich ihre Orientierungsleistung zunutze. Warum Tauben sich Wege aber so gut merken können, ist bisher nicht abschließend erforscht.