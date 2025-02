Tatverdächtiger nach mutmaßlicher Entführung in Leutkirch gefasst

per Mail teilen

Nach der mutmaßlichen Entführung einer Frau kurz nach Weihnachten in Leutkirch im Allgäu hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Zeugenhinweis hatte die Polizei zu dem 54-Jährigen geführt.

Die Polizei hat einen 54-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Frau in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit einem Messer bedroht und entführt zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, hatte ein Zeugenhinweis die Ermittler auf die Spur gebracht. Der Mann wurde demnach gestern Vormittag im Stadtgebiet von Leutkirch festgenommen.

Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord, ein räuberischer Angriff auf einen Kraftfahrer und schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Frau auf Parkplatz von Supermarkt in Leutkirch bedroht

Die Polizei geht davon aus, dass er Ende Dezember auf einem Supermarkt-Parkplatz in Leutkirch eine Frau in ihrem Auto mit einem Messer bedrohte und sie zwang, mit ihm wegzufahren. Laut Polizei gelang der Frau im Bereich Arnach allerdings die Flucht. Der Täter fuhr ohne sie weiter. Das Auto fand die Polizei später an der A96 bei Leutkirch. Noch unklar ist das Motiv des Mannes. Die Ermittlungen laufen weiter.

Entführung: Hinweis führt zu mutmaßlichem Täter

Die Polizei hatte nach der Tat die Ermittlungsgruppe "Grube" eingerichtet und mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Rund 50 Hinweise seien darauf eingegangen. Damals genommene Tatortspuren verdichteten nach Angaben der Polizei den Tatverdacht gegen den nun festgenommenen 54-Jährigen.